Во Владимире работа на транспортных маршрутах в микрорайоны Пиганово, Спасское и Мосино будет...

Во Владимире работа на транспортных маршрутах в микрорайоны Пиганово, Спасское и Мосино будет продолжена.Об этом информирует пресс-служба администрации Владимира.Напомним, 22 декабря в управление транспорта и связи администрации областного центра поступило обращение ООО «СитиЛайн» о невозможности исполнения с 30 декабря 2023 года муниципального контракта в связи с тяжелым финансовым положением перевозчика и оттоком кадров.Для предотвращения срыва транспортного обслуживания населения города, а также в связи с необходимостью принятия срочных мер, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Владимира, 25 декабря было принято решение о заключении временных муниципальных контрактов на обслуживание маршрутов №№ 20С, 22 и 22С с другими перевозчиками.Сообщается, что с 30 декабря 2023 года до заключения контрактов по итогам конкурса - управлением транспорта и связи заключены временные контракты:- с АО «Владимирпассажиртранс» - на обслуживание маршрутов №№ 20С и 22С;- с ООО «ЕвроТрансВладимир Плюс» — на обслуживание маршрута №22.В 1-м квартале 2024 года будет проведен открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по маршрутам №№ 20С, 22, 22С.Фото: Архив ГТРК «Владимир»