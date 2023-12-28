На закупку нового томографа больница получила 42 миллиона рублей в рамках государственной программы “Развитие здравоохранения Владимирской области”, об этом сообщили в минздраве.

На закупку нового томографа больница получила 42 миллиона рублей в рамках государственной программы “Развитие здравоохранения Владимирской области”, об этом сообщили в минздраве. Ранее помещение под томограф отремонтировали за 6 миллионов рублей. На данный момент аппарат КТ установлен, ведутся пуско-наладочные работы, которые завершатся уже сегодня. Михаил Жидовчиц, врач лучевой диагностики БСМП г. Владимира Новый томограф будет