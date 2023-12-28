Об этом сообщили в Минздраве Владимирской области.

В больнице скорой помощи установили новый компьютерный томограф стоимостью 42 млн рублей. Средства на оборудование были выделены из областного бюджета.Новое оборудование превосходит по техническим характеристикам уже имеющееся в клинике. Ранее в помещении сделали ремонт под установку томографа. На него также выделили 6 млн рублей из областного бюджета. На данный момент аппарат устанавливается, ведутся пуско-наладочные работы, которые должны завершить сегодня, 28 декабря. Провести обследование на новом томографе можно будет в январе.Как сообщил врач лучевой диагностики БСМП г. Владимир Михаил Жидовчиц, доза облучения на новом аппарате КТ будет намного меньше, чем на предыдущем 16-рядном. Кроме того, стол выдерживает вес до 227 кг, поэтому диагностику смогут получить любой пациент.