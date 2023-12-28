Владимирец подал в суд на частную клинику областного центра. Дело в том, что врач медучреждения поставил пациенту неправильный диагноз и отправил на операцию. С клиники взыскали 30 тысяч

Владимирец подал в суд на частную клинику областного центра. Дело в том, что врач медучреждения поставил пациенту неправильный диагноз и отправил на операцию. С клиники взыскали 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Мужчина обратился в частную клинику с жалобами на здоровье. В ходе первичного осмотра врач поставил диагноз и назначил операцию. Когда