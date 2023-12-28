Во Владимирской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в...

Во Владимирской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в Президенты РоссииНапомним, в регионе создан региональный штаб поддержки кандидата. Сбор подписей ведут волонтёры. Выразить свою гражданскую позицию можно в Штабе по адресу: город Владимир, Большая Московская, 19. Свои подписи в поддержку решения Владимира Путина идти на мартовские выборы Президента самовыдвиженцем поддерживают и владимирские политики.Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира:- Вызовы следуют один за другим. И поэтому нашей стране как никогда нужен сильный лидер, опытный, мудрый, способный принимать любые, даже очень непростые решения. Человек, который любит свою страну.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":- В штабе общественной поддержки я оставил свою подпись за основного кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.В это непростое время это действительно очень важно.Сбор подписей в поддержку кандидата ведёт и региональное отделение Народного Фронта. Поставить свою подпись можно по адресу : Большая Московская, 62 Б. Также во всех крупных торговых центрах региона установлены специальные стойки. Работу также ведут волонтёры. Сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина продлится до 21 января. Активно свою позицию выражает и молодежь.Данила Лобанов, студент владимирского филиала РАНХиГС:- Решил проявить свою гражданскую позицию. Оставил свою подпись. Я - за сильную Россию. И считаю, что курс, который был выбран много лет назад, он верный.