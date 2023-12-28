Во Владимирской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в...
Во Владимирской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в Президенты России
Напомним, в регионе создан региональный штаб поддержки кандидата. Сбор подписей ведут волонтёры. Выразить свою гражданскую позицию можно в Штабе по адресу: город Владимир, Большая Московская, 19. Свои подписи в поддержку решения Владимира Путина идти на мартовские выборы Президента самовыдвиженцем поддерживают и владимирские политики.
Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира:
- Вызовы следуют один за другим. И поэтому нашей стране как никогда нужен сильный лидер, опытный, мудрый, способный принимать любые, даже очень непростые решения. Человек, который любит свою страну.
Павел Кутузов, руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":
- В штабе общественной поддержки я оставил свою подпись за основного кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
В это непростое время это действительно очень важно.
Сбор подписей в поддержку кандидата ведёт и региональное отделение Народного Фронта. Поставить свою подпись можно по адресу : Большая Московская, 62 Б. Также во всех крупных торговых центрах региона установлены специальные стойки. Работу также ведут волонтёры. Сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина продлится до 21 января. Активно свою позицию выражает и молодежь.
Данила Лобанов, студент владимирского филиала РАНХиГС:
- Решил проявить свою гражданскую позицию. Оставил свою подпись. Я - за сильную Россию. И считаю, что курс, который был выбран много лет назад, он верный.