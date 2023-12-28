Как сообщил глава региона Александр Авдеев, на эти цели в общий бюджет дополнительно выделили 50 млн рублей.

В 2024 году во Владимирской области улучшатся условия льготной ипотеки для учителей и врачей. В областном бюджете на эти цели заложили дополнительно 50 млн рублей. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.Условия ипотеки уравняются для учителей и врачей. Возрастной порог получателей льготы вырастет до 41 года, ранее у учителей порог был до 35 лет. Кроме того, в 2 раза увеличится размер первоначального взноса — с 500-600 тыс до 1 млн рублей. Также вырастут расходы на оплату процентов по кредиту — с 5 до 10 тыс рублей.