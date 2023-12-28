Во Владимирской области запустят новый сервис оповещения избирателей Навстречу главным выборам...

Во Владимирской области запустят новый сервис оповещения избирателейНавстречу главным выборам страны. Особенностью нового электорального цикла станет адресное информирование избирателей.Как сообщил "Вестям" председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, сотрудники избиркомов разного уровня, задействованные в этом процессе, уже начали проходить обучение. Основная его часть придётся на февраль 2024-ого.В адресном информировании избирателей будут задействованы 3 с половиной тысячи членов участковых избирательных комиссий нашего региона.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области- Члены участковых избирательных комиссий будут в рамках подомового обхода ходить и рассказывать о том, что за кампания, как можно проголосовать в этой кампании, если есть необходимость, они помогут составить заявление о голосовании с помощью "Мобильного избирателя", либо с помощью электронного дистанционного голосования. Если кому-то тяжело придти на избирательный участок, помогут оформить заявление о голосовании вне помещения для голосования. Кроме того, ещё одна важная часть работы - мы сверим списки избирателей.