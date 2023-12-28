Во Владимирскую область поступила вторая партия трехкомпонентной вакцины для детей Во Владимирскую...

Во Владимирскую область поступила вторая партия трехкомпонентной вакцины для детейВо Владимирскую область поступила вторая партия трехкомпонентной вакцины для детей - против кори, краснухи и паротита, а так же двухкомпонентная паротитно-коревая вакцина и однокомпонентная паротитная.Медицинские организации начнут забирать их со склада на этой неделе. Для проведения иммунизации ребенка необходимо обратиться к участковому педиатру. Напомним, первая партия трехкомпонентной вакцины объемом почти в две с половиной тысячи доз пришла во Владимирскую область в феврале этого года.В 2024 ожидаются новые поступления.