Во Владимирскую область поступила вторая партия трехкомпонентной вакцины для детей
Во Владимирскую...
Во Владимирскую область поступила вторая партия трехкомпонентной вакцины для детей
Во Владимирскую область поступила вторая партия трехкомпонентной вакцины для детей - против кори, краснухи и паротита, а так же двухкомпонентная паротитно-коревая вакцина и однокомпонентная паротитная.
Медицинские организации начнут забирать их со склада на этой неделе. Для проведения иммунизации ребенка необходимо обратиться к участковому педиатру. Напомним, первая партия трехкомпонентной вакцины объемом почти в две с половиной тысячи доз пришла во Владимирскую область в феврале этого года.
В 2024 ожидаются новые поступления.