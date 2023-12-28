Сотрудники МЧС подводят итоги прошедшего года.

За год владимирские спасатели вывели из пожаров 120 человек. Сотрудники МЧС подводят итоги прошедшего года.Всего за 2023 год на пульт пожарных поступило более 20 тысяч звонков, в единую диспетчерскую службу – 10 тысяч, около трёх тысяч из этого числа оказались сообщениями о пожарах. Общая сумма сохранённого имущества граждан – более 330 миллионов рублей.Кроме того, спасатели трудились на благо предотвращения происшествий. Так, за год было проведено 3500 профилактических мероприятий, 500 из них – вместе с прокурорами. Более четырёх тысяч нарушений было найдено. Кстати, в этом году снизилось почти на 22% количество происшествий на воде, почти на 16% – смертность на воде. Если в том году погибли 38 человек, то в 2023 – 32.