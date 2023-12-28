В четверг, 28 декабря, без отопления остались жители ряда домов в районе улиц Красноармейской, 9 января и Октябрьского военного городка Владимира.

В четверг, 28 декабря, без отопления остались жители ряда домов в районе улиц Красноармейской, 9 января и Октябрьского военного городка Владимира. Об этом рассказала мэрии.Поставка тепловой энергии была прекращена в 10.00 в связи с ремонтными работами на участке теплосети. Отопление обещают возобновить в 22.00.«Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.