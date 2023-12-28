Жителя региональной столицы обвиняют в присвоении, совершенном с причинением значительного ущерба.

Жителя региональной столицы обвиняют в присвоении, совершенном с причинением значительного ущерба. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что от действий подозреваемого пострадали двое горожан. Они отдали владимирцу порядка 60 тыс. рублей, чтобы он купил необходимые материалы и соорудил для них хозяйственные постройки. Обвиняемый деньги взял, но свою часть договора не выполнил.«Фигурант был установлен и дал признательные показания, пояснив, что для видимости он сделал мелкие закупки, но основную часть денег потратил на личные нужды», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.