Жителю Меленковского района вынесен суровый приговор за жестокую расправу над своим знакомым В...

Жителю Меленковского района вынесен суровый приговор за жестокую расправу над своим знакомымВ отношении 37-летнего жителя Меленковского района вынесен приговор. Он обвиняется в совершении двух преступлений, а именно в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и в убийстве.Судом установлено, что обвиняемый в январе 2023 года распивал спиртное со знакомым в Меленковском районе. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант начал избивать потерпевшего кулаками, ногами и твердыми предметами, от которых тот скончался на месте происшествия.После этого обвиняемый вывез тело в лес, а также стал уничтожать следы места преступления. Вскоре близкие заявили об исчезновении потерпевшего. Через некоторое время в ходе поисков тело было обнаружено, а фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный Комитет по Владимирской области.Кроме того, за месяц до этого обвиняемый ночью распивал алкоголь вместе с другим знакомым недалеко от кладбища в Меленковском районе. После чего, без всякой причины начал избивать своего знакомого, нанося множественные удары.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Следователями допрошены свидетели, изъято и осмотрено большое количество вещественных доказательств, проведены обыски, проверки показаний на месте, комплекс судебных экспертиз и иные следственные и процессуальные действия, изобличившие мужчину в совершении преступлений", - добавили в ведомстве.Приговором суда виновному назначено 11 лет исправительной колонии строго режима.Фото: freepik.com