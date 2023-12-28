Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убийства соперника. Об этой истории...

Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убийства соперника.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Ревность «ослепила» жителя областного центра.В сентябре текущего года мужчина и его возлюбленная поехали в город Юрьев-Польский, чтобы развеяться. Там они сняли квартиру, в которой отдыхали и распивали спиртное.В какой-то момент между возлюбленными произошёл конфликт на почве ревности. Дело в том, что у женщины был законный муж.«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, велел любовнице сесть в его служебный автомобиль, на котором они вместе приехали к гаражу её мужа на Ново-Ямском переулке областного центра. Взяв из автомобиля бытовой нож, злоумышленник вошёл внутрь, где неожиданно напал на супруга сожительницы, нанеся ему удар в шею...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Потерпевший, спасая свою жизнь, оказал обвиняемому активное сопротивление.«Преступник вырвал из рук жертвы нож, который тот попытался удержать, и трижды ударил им в грудь, поясницу последнего, а затем попытался задушить. Однако, увидев кровь на одежде пострадавшего, сам отвёз его в больницу...» - пояснили в региональной пресс-службе.При этом свою вину в преступлении злоумышленник так и не признал. Мужчина утверждал, что потерпевший сам на него напал.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.За совершение преступления злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com