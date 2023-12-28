Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убийства соперника.
Об этой истории...
Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убийства соперника.
Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Ревность «ослепила» жителя областного центра.
В сентябре текущего года мужчина и его возлюбленная поехали в город Юрьев-Польский, чтобы развеяться. Там они сняли квартиру, в которой отдыхали и распивали спиртное.
В какой-то момент между возлюбленными произошёл конфликт на почве ревности. Дело в том, что у женщины был законный муж.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, велел любовнице сесть в его служебный автомобиль, на котором они вместе приехали к гаражу её мужа на Ново-Ямском переулке областного центра. Взяв из автомобиля бытовой нож, злоумышленник вошёл внутрь, где неожиданно напал на супруга сожительницы, нанеся ему удар в шею...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Потерпевший, спасая свою жизнь, оказал обвиняемому активное сопротивление.
«Преступник вырвал из рук жертвы нож, который тот попытался удержать, и трижды ударил им в грудь, поясницу последнего, а затем попытался задушить. Однако, увидев кровь на одежде пострадавшего, сам отвёз его в больницу...» - пояснили в региональной пресс-службе.
При этом свою вину в преступлении злоумышленник так и не признал. Мужчина утверждал, что потерпевший сам на него напал.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.
За совершение преступления злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Фото: pxfuel.com