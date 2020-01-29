Со дня открытия Антарктиды прошло двести лет. В штаб-квартире РГО Санкт-Петербурга вспоминали научный подвиг первых полярников Михаила Лазарева и Фадея Беллинсгаузена. Напомним, они руководили русской антарктической экспедицией, высадившейся на континент ровно два века назад.

Со дня открытия Антарктиды прошло двести лет. В штаб-квартире РГО Санкт-Петербурга вспоминали научный подвиг первых полярников Михаила Лазарева и Фадея Беллинсгаузена. Напомним, они руководили русской антарктической экспедицией, высадившейся на континент ровно два века назад, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".В рамках торжественного заседания ученые обсудили предстоящие исследования и дальнейшие планы. Отметим, вчера к берегам Антарктиды подошли судна ВМФ России "Янтарь" и "Адмирал Владимирский". Они оснащены современным научным оборудованием. Одной из целей этой кругосветной экспедиции является корректура навигационных морских карт.Еще одно памятное событие — спецгашение почтового художественного блока. Вице-президент Русское географическое общество Владимир Разумовский и первый замглавнокомандующего военным флотом РФ адмирал Александр Витко проштамповали марки, на которых изображены легендарных полярников. В отделения почты поступили 27 тысяч таких блоков.Также все собравшиеся смогли увидеть единственное в России уникальное издание атласа Беллинсгаузена 1831 года с авторскими иллюстрациями и картами. К юбилею со дня открытия Антарктиды выпустили его уменьшенную копию.