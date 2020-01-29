29.01.2020

2020-01-29 12:15:03

60 единиц техники ликвидируют последствия снегопада во Владимире

На дорогах региона- непростая ситуация из-за снегопада. Особое внимание- расчистке магистралей.

Сегодня с семи утра на улицах областного центра работали свыше 60 единиц техники и 76 дворников. Они сосредоточили усилия на уборке остановок и тротуаров. Как сообщили "Вестям" в администрации областного центра, сотрудники Центра Управления городскими дорогами трудятся в штатном режиме. И на главные транспортные артерии они выехали ещё в ночную смену. Ночью на линии выходили тракторы и погрузчики. Жалоб на качество уборки пока не поступало, говорят в мэрии. Но готовы реагировать на все сигналы.