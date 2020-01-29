Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая завершила Открытый чемпионат Австралии на стадии четвертьфинала поражением от испанки Гарбинье Мугурусы (5:7, 3:6), после матча отметила, что тренером Сэм Сумик был недоволен ее игрой.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая завершила Открытый чемпионат Австралии на стадии четвертьфинала поражением от испанки Гарбинье Мугурусы (5:7, 3:6), после матча отметила, что тренером Сэм Сумик был недоволен ее игрой."Матч мы подробно еще на разбирали, но, конечно, он недоволен, — цитирует Павлюченкову Eurosport. – И никакой похвалы не было. Но мы еще поговорим. Это ведь я играла на корте, и я сама в себе еще немного разбираюсь".При этом Настя сказала, что она и сама недовольна результатом: "Кроме этого есть неудовлетворенность еще от некоторых моментов. Но нужно постараться все это побыстрее забыть, взять что-то позитивное и двигаться дальше".Павлюченкова также сказала, что теперь может подумать о ближайших соревнованиях и заявила, что может быть примет решение выступить на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который состоится с 10 по 16 февраля.