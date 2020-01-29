Лондонский Арсенал объявил о подписании испанского защитника Фламенго Пабло Мари. Английский клуб договорился с бразильцами о полугодичной аренде, по условиям которой выплатит тем пять миллионов евро.

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании испанского защитника "Фламенго" Пабло Мари. Английский клуб договорился с бразильцами о полугодичной аренде, по условиям которой выплатит тем пять миллионов евро.Кроме того, "канониры" договорились с представителями "Фла" о том, что будут иметь приоритетное право выкупа игрока. Как сообщает официальный сайт лондонцев, в случае выкупа Мари они будут должны доплатить бразильскому клубу еще 11 миллионов.Испанцу 26 лет. За свою карьеру он выступал за такие команды, как "Мальорка", воспитанником которой он и является, "Химнастик" и "Манчестер Сити". Однако за "горожан" он не сыграл ни единого матча. Те постоянно отправляли Мари в аренды.Футболистом "Фламенго" он стал в июле 2019 года после подписания контракта сроком до 2022 года. В составе клуба из Рио-де-Жанейро он выиграл первый для клуба за предыдущие 38 лет Кубок Либертадорес, а также чемпионат штата и чемпионат Бразилии.