Определился первый финалист Кубка английской лиги. Им стала Астон Вилла, выигравшая ответный полуфинальный матч у Лестера с результатом 2:1.

Определился первый финалист Кубка английской лиги. Им стала "Астон Вилла", выигравшая ответный полуфинальный матч у "Лестера" с результатом 2:1.Первая встреча, прошедшая в Лестере, завершилась вничью. В Бирмингеме "Вилла" выиграла 2:1. На 12 минуте первый мяч забил Мэтт Таргетт. "Лисицы" восстановили равновесие на 72 минуте. Отличился Келечи Ихеаначо. Ничейный счет сохранялся вплоть до 90 минуты и предвещал дополнительное время. Но египетский легионер "Астон Виллы" Трезеге поразил ворота Каспера Шмейхеля и вывел свой клуб в финал."Астон Вилла" вышла в финал Кубка лиги после десятилетней паузы. В 2010 бирмингемцы проиграли в решающем матче "Манчестер Юнайтед". Последний раз семикратные чемпионы Англии выигрывали третий по значимости трофей в 1996 году. Всего на счету "Астон Виллы" пять побед в Кубке лиге.Второй финалист определится в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Первый матч завершился победой "Сити" 3:1.