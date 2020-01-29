На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно с соревнованиями взрослых идет розыгрыш первого в сезоне юниорского Большого шлема. В состязаниях юношей россиянин Егор Агафонов попал в восьмерку сильнейших, выиграв матч третьего круга.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно с соревнованиями взрослых идет розыгрыш первого в сезоне юниорского "Большого шлема". В состязаниях юношей россиянин Егор Агафонов попал в восьмерку сильнейших, выиграв матч третьего круга.Наш молодой игрок, который имеет очень невысокий 1755-й рейтинг в Ассоциации теннисистов-профессионалов, боролся за четвертьфинал против чеха Мартина Крумича (рейтинг 1073). Матч продлился три сета и Агафонов выиграл – 6:3, 3:6, 7:6.В 1/4 финала россиянин сыграет с представителем Латвии Карлисом Озолиньшем, который "посеян" на юношеском "Шлеме" под 12-м номером.