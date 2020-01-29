Производители Барби выпустят линейку кукол, которая позволит разнообразить ассортимент ныне имеющихся игрушек. В числе продукции появятся куклы с инвалидностью, кожными заболеваниями, а также лысиной.

Производители Барби выпустят линейку кукол, которая позволит разнообразить ассортимент ныне имеющихся игрушек. В числе продукции появятся куклы с инвалидностью, кожными заболеваниями, а также лысиной.Компания Mattel, которой принадлежит бренд Barbie, заявила, что хочет познакомить мир с многомерным представлением о красоте и моде, глобальным разнообразием и инклюзивностью. Производитель считает, что если какая-нибудь девушка, например, страдает выпадением волос, она может увидеть свое отражение в новой линейке. В Mattel отметили, что запуск подобных изделий позволит сделать кукол более представительными, сообщает The Sun.На создание Барби с протезом компанию вдохновила тринадцатилетняя Джордан Ривз, которая родилась без левой руки. По мнению девочки, куклы с инвалидностью — это хороший способ расширить познания детей о данном явлении.В компании рассказали, что в прошлом году самыми продаваемыми стали Барби-афроамериканка, а также куклы с коляской.В сентябре прошлого года компания выпустила линейку гендерно-нейтральных игрушек с различным набором опций.