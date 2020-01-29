10 февраля американский баритон Томас Хэмпсон даст концерт с оркестром Амстердам Симфониетта в зале Зарядье. Хэмпсон – исключительный исполнитель вердиевского репертуара, тонкий интерпретатор камерной вокальной музыки и поклонник музыки современных композиторов.

10 февраля американский баритон Томас Хэмпсон даст концерт с оркестром "Амстердам Симфониетта" в зале "Зарядье".Томас Хэмпсон – американский певец, один из самых блистательных баритонов нашего времени. Исключительный исполнитель вердиевского репертуара, тонкий интерпретатор камерной вокальной музыки и поклонник музыки современных композиторов."Амстердам Симфониетта" — ансамбль из 22 музыкантов, собранных со всего мира. Коллектив играет без дирижера, под руководством Кандиды Томпсон, художественного руководителя оркестра с 2003.Основанная в 1988 году, "Амстердам Симфониетта" сейчас — уважаемый ансамбль с глубокими корнями в голландской культуре. Каждый сезон коллектив представляет на суд публики серии концертов в крупнейших концертных залах Нидерландов.Ансамбль сотрудничает с выдающимися музыкантами, в их числе — Янин Янсен, Дэвид Фрэй, Жан Гиэн Кейра, Барбара Ханниган, Максим Венгеров, Томас Хэмпсон, Сергей Хачатрян, Наталья Гутман и многие другие.Коллектив принимает участие в международных фестивалях — Adelaide Festival, Gergiev Festival, Schleswig Holstein Festival, La Roque d’Antheron и Holland Festival, а также в сериях концертов Robeco Summer, Carte Blanche (Концертгебау). С гастрольными поездками ансамбль побывал в большинстве Европейских стран и в Китае. Помимо концертной деятельности "Амстердам Симфониетта" принимает участие в музыкально-театральных постановках.Выступление Томаса Хэмпсона и оркестра "Амстердам Симфониетта" состоится 10 февраля в 19:00 в Большом зале "Зарядья".