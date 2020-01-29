Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Лукашенко.Отмечается, что Минск продолжает работу по расширению каналов поставок нефти, а также разрабатывает соответствующую логистику.На фоне газовых споров между Россией и Белоруссией Лукашенко неоднократно заявлял, что возглавляемая им республика активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Он не исключил, в частности, что при отсутствии договоренностей с Москвой, Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что его страна рассматривает поставки "черного золота" из Азербайджана, Казахстана, Польши, стран Прибалтики, Украины.При этом в министерстве энергетики Казахстана рассказали, что Белоруссия сама должна обсудить с Россией транзит через ее территорию казахской нефти, в случае заключения контракта между Нур-Султаном и Минском.