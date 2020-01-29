Армии ФРГ не хватает боевых машин пехоты Puma, поэтому военнослужащим приходится тренироваться на обычных автомобилях. По данным из секретных документов, который попали в редакцию газеты Bild, к бою готовы менее 20% этих БМП.

Армии ФРГ не хватает боевых машин пехоты Puma, поэтому военнослужащим приходится тренироваться на обычных автомобилях. По данным из секретных документов, который попали в редакцию газеты Bild, к бою готовы менее 20% этих БМП.Основные проблемы – это дефицит деталей для Puma, ремонт и обслуживание этих боевых машин сложны и занимают много времени. Ситуация может ухудшиться к 2023 году, когда запланировано техническое обслуживание сразу 100 БМП. Всего на вооружении стоит около 260 Puma.Также есть определенные проблемы с условиями службы солдат в немецкой армии. 28 января спецуполномоченный Бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс заявил, что заметных улучшений пока не видно. У Бундесвера все еще мало солдат и техники, зато много бюрократии.Боевая машина пехоты Puma должна стать основной БМП вооруженных сил ФРГ. Она весит 43 тонны и оснащена двигателем мощностью 1088 лошадиных сил, который разгоняет бронемашину до 70 километров в час. Экипаж Puma – 3 человека, десант – 6 человек.Основное вооружение БМП – 30-миллиметровая автоматическая пушка Rheinmetall, которая стреляет, в том числе, программируемыми снарядами.