На Западном берегу реки Иордан в стычках с израильскими военнослужащими пострадали, по меньшей мере, 22 палестинца, протестовавшие против так называемой сделки века.

На Западном берегу реки Иордан в стычках с израильскими военнослужащими пострадали, по меньшей мере, 22 палестинца.После того, как президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой "сделки века" — плана мирного палестино-израильского урегулирования, сотни палестинцев вышли и продолжают выходить на улицы Западного берега и контролируемого движением ХАМАС Сектора Газа, передает ТАСС.Многолюдные марши протеста начались на палестинских территориях еще накануне оглашения сделки, сопровождаясь местами стычками с израильскими военными. Ожидается, что гораздо более массовый и насильственный характер они приобретут в течение наступившей среды – именно на это день планируется провести "день гнева". Президент Палестины Махмуд Аббас уже отдал распоряжение силовикам не мешать палестинцам выражать свое недовольство.