Родной брат американской рэперши Ники Минаж приговорен к 25 годам тюремного заключения за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы.

Родной брат американской рэперши Ники Минаж приговорен к 25 годам тюремного заключения за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы.Джелани Мараж, в свою очередь, отказался признавать свою вину, попросив суд о помиловании. При этом мужчина извинился за причиненную боль и признался, что раньше испытывал проблемы с алкоголем, сообщает Page Six.Пострадавшая девочка рассказала в суде, что из-за насильственных действий она стала думать о самоубийстве. Каждый день ее посещала тревога. Изнасилования Мараж совершал, когда был женат на матери девочки и проживал с ними в одном доме.На одном из предыдущих заседаний мужчина рассказал, что его обвинение в изнасиловании — это попытка выманить деньги с его популярной сестры. Сама Ники Минаж не присутствовала в суде, при этом во время слушаний зачитали ее письмо от 2016 года, в котором певица просит более мягкого наказания для своего брата, называя при этом родственника "нежным, терпеливым и самоотверженным".27-летняя Ники Минаж начала свою творческую карьеру в 2004 году. Она сотрудничала со многими зарубежными исполнителями, в числе которых Крис Браун, Бейонсе, Ариана Гранде.