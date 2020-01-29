Знаменитый баскетболист Аллен Айверсон стал жертвой грабителей. У звезды НБА похитили рюкзак с содержимым на полмиллиона долларов.

Знаменитый баскетболист Аллен Айверсон стал жертвой грабителей. У звезды НБА похитили рюкзак с содержимым на полмиллиона долларов.Преступление произошло в понедельник в одном из отелей Филадельфии. Как сообщает ТАСС, полиция разыскивает темнокожего мужчину лет 20. Пока розыск не принес результата.Аллен Айверсон завершил карьеру в 2013 году. Большую часть карьеры он провел в "Филадельфии Сиксерз", также выступал за "Детройт Пистонз", "Мемфис Гриззлиз" и "Денвер Наггетс". Аллен 11 раз участвовал в матче вех звезд НБА.