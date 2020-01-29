29.01.2020

2020-01-29 18:30:09

Бывший гендиректор «Автоприбора» переведен под домашний арест

Сегодня стало известно, что бывший гендиректор завода «Автоприбор» Алексей Мельников был еще в прошлую пятницу отпущен из-под стражи под домашний арест.

Нам подтвердили эту информацию в пресс-службе Следственного комитета России по Владимирской области. Также нам пояснили, что место и условия домашнего ареста определяет суд. Скорее всего, это адрес по месту прописки. Кроме того, в таких случаях суд назначает запрет на пользование, например, интернетом и телефонной связью, чтобы и в домашних условиях обеспечить изоляцию арестованного.

Напомним, что начавшийся заново в конце прошлого года во Фрунзенском районном суде Владимира процесс по делу Алексея Мельникова был свернут из-за многочисленных огрехов в обвинительном заключении.

Суд согласился, что в тексте множество неясностей – начиная с того, что неконкретно указано место преступления. И даже сумма причинённого ущерба. Плюс – множественные ошибки просто с точки зрения грамотности. Поэтому однозначная трактовка обвинения была признана невозможной.

Прошлым летом Мельников уже был приговорен 4,5 годам лишения свободы и оштрафован на 700 тысяч рублей. Однако, благодаря действиям адвокатов приговор был отменен.

В итоге, Алексей Мельников должен был оставаться под арестом до 5 февраля 2020 года, но теперь мера пресечения заменена ему на домашний арест.