Центральный рынок на Рождественском бульваре стал новым проектом холдинга Киевская площадь Года Нисанова и Зараха Илиева.

Центральный рынок на Рождественском бульваре сталновым проектом холдинга "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.Фуд-кортобещает стать местом притяжения еще большего числа москвичей и гостей столицы,где не только можно будет отлично провести время с друзьями, коллегами и близкими.Из прошлого в будущееФуд-корты,рестораны и агрокластеры и давно стали неотъемлемойчастью столичного антуража, а их успех и востребованность у тысяч посетителейдоказывают, что профессиональный подход в области девелопмента, гастрономии иресторанного бизнеса создает благодатную почву для реализации все новых и новыхпроектов.ПлощадьЦентрального рынка составляет 4,7 тысяч квадратных метров, а суточнаяпроходимость – более 12 тысяч человек в сутки. Но не только размах проекта привлеквнимание бизнесменов.Холдингу "Киевскаяплощадь" не вновь работать на самых крупных, знаковых, исторических территорияхстолицы. За годы строительства и девелопмента в разных районах Москвы компанияразработала оптимальные способы сохранения исторической идентичности, превращаяустаревшие и заброшенные места в современные городские аттракции.Рождественский илиЦентральный рынок возник стихийно в самом оживленном центре Москвы нескольковеков назад. Как место торговли окончательно сформировался в конце XIX – началеХХ веков и был одним из немногих мест, где в пределах Садового кольца москвичимогли приобрести свежие крестьянские продукты, разную снедь, фрукты и овощи.Исторически Рождественский рынок всегда формировал "лицо" города со своимитрадициями и гастрономическими пристрастиями.И сегодня наРождественском бульваре дом 1 московские традиции частично будут воссозданы, нов новом современном исполнении. Это касается не только главной концепции, но и внутреннегосодержания. В частности, будут реконструированы и обновлены системы освещения икондиционирования, подъемные механизмы, а также звуковое оборудование. Ожидаетсяпополнение списка кафе и ресторанов. Особое место займут знаменитые рестораныавторских кухонь и продуктовые бутики известных брендов."Киевскаяплощадь" отправляет в "Депо"Гастроквартал"Депо" на Белорусской считается одним из самых ярких городских проектов "Киевскойплощади" под управлением Года Нисановаи Зараха Илиева. Каждые выходные здесь бывают около 30 тысяч человек. Загод своего существования квартал развился в особенную городскую структуру сосвоим микроклиматом и социальной нагрузкой. Полузаброшенные и пустовавшие ранеездания трамвайного депо обрели вторую, яркую жизнь модного квартала. На 11тысячах квадратных метрах площади расположились 75 ресторанов, жизнь в которыхне утихает 24 часа в сутки. Первая и основная задача девелоперов была виртуознорешена архитекторами и реставраторами, сохранившими и восстановившими поархивным материалам изначальный стиль псевдоготики начала 20 века.ПравительствоМосквы по заслугам оценило работу группы архитекторов, наградив коллективпремией "Московская реставрация". Другой престижной награды "Night2Day Choice"удостоилось "Депо Лесная" в номинации "Лучший гастрорынок".Помнению мэра Москвы Сергея Собянина, "Депо" Года Нисанова и Зараха Илиева является "новым московским брендом",где создана особая атмосфера. А рестораторы, среди которых знаменитый АлександрРаппопорт, заявляют о возникновении "серьезного гастрономического явления" вМоскве.Империя едыГода Нисанова и Зараха ИлиеваГастрономическаятема нашла свое воплощение во многих девелоперских проектах Года Нисанова и Зараха Илиева.созданием агрокластера Фуд-Сити была решена логистическая задача доставки вМоскву продовольствия, его хранения и реализации. Проект успешно развивается.Фуд-Сити-2 расширит возможности по насыщению Московского рынка продуктамипитания отечественных и зарубежных производителей.Уникальныйпроект ресторан "Восход" на территории парка "Зарядье" создавался "Киевскойплощадью" на стыке истории и современности. Спроектированный в стиле советскогоретро, он отлично вписался в общую идею реновации центра Москвы. Воссоздаваяатмосферу недавнего прошлого, ресторан является органичной частью всегоисторического комплекса. Эксперты отмечают оригинальность проекта и егонеобычное воплощение.роскошных отельных комплексах, принадлежащих холдингу "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова, таких какRadisson Collection Hotel Moscow, Radisson Slavyanskaya Hotel, рестораныявляются важной частью гостиничного бизнеса с особой кухней и уровнем сервиса.Являясь предприятиями общепита, по сути, рестораны в отелях поддерживают марку Radisson, опираясь на престиж, высокое качество и разнообразиеменю.Эксклюзивныйпроект круглогодичной навигации по Москве-реке флотилии Radisson Royal, также принадлежащейГоду Нисанову и Зараху Илиеву,привлек внимание не только любителей речных прогулок, но и специалистов отраслипитания. Плавучими ресторанами стали называть в Москве белоснежные яхтыфлотилии. На борту каждого судна оборудованы кухни и залы на десятки посадочныхмест. Специальные круглогодичные гастрономические круизы по Москве-рекепользуются особой популярностью как у гостей столицы, так и самих москвичей.Лучшие шефы международного класса не отказываются от возможности сервировать наяхтах Radisson Royal на заказ шикарные столы в рамках корпоративных, семейных ипраздничных мероприятий.Крометого, огромный опыт в организации точек общепита холдинг "Киевская площадь"приобрел в процессе строительства и управления торговыми молами. Сетевыерестораны, кафе, гастробары, фуд-корты стали неотъемлемой частью и в ТРЦ"Европейский", и в мебельном гиганте ТЦ "Гранд", и в автомобильно-сервисном ТЦ"Москва".Чтокасается новой площадки Центрального рынка на Рождественском бульваре,владельцы "Киевской площади" прогнозируют успех проекта: "Мы планируем,-говорит председатель совета директоров "Киевской площади" Год Нисанов,-использовать свой опыт, который приобрели за время работы в сфере управленияуникальными девелоперскими проектами, и вывести Центральный рынок накачественно новый уровень".По материалам