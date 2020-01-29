Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы минимизировать количество жертв пневмонии и гриппа, сообщает телеканал Россия 24. Эти болезни уносят жизни по всему миру. Задача, чтобы в РФ ничего подобного не было.

Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы минимизировать количество жертв пневмонии и гриппа, сообщает телеканал "Россия 24". Эти болезни уносят жизни по всему миру. Задача, чтобы в РФ ничего подобного не было.Президент особо отметил, что коронавирус 2019-nCoV – явление новое, и нужно понять, насколько Россия к нему готова. Минздрав и Роспотребнадзор приложат все усилия, чтобы неожиданности, которые возникают перед правительством, не стали неожиданностями для подавляющего большинства россиян, добавил глава государства на совещании по предупреждению распространения коронавируса.На данный момент руководство страны уже выработало ряд превентивных мер по защите России от нового вируса.Напомним, ранее Роспотребнадзор начал проверять на заражение коронавирусом всех туристов из Китая. Во региональных отделениях ведомства уже есть тесты на это заболевание. Помимо прочего, на всех контрольно-пропускных пунктах появились тепловизоры, которые выявляют людей с повышенной температурой тела.На данный момент жертвами нового заболевания стали 132 человека. Количество зараженных превысило 6 тысяч человек.