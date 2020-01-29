Очередной выпуск Прямого эфира посвящен резонансной истории: директор частной московской школы Русский Гарвард Василиса Маслова задержана по подозрению в покушении на убийство жены столичного депутата Михаила Хананашвили Светланы. Почему бывшие ученики согласились помочь в ее преступном замысле?

Очередной выпуск "Прямого эфира" посвящен резонансной истории: директор частной московской школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова задержана по подозрению в покушении на убийство жены столичного депутата Михаила Хананашвили Светланы.По некоторым данным, мужчина был ее любовником, хотя сам он это категорически отрицает.Для исполнения своего преступного плана Маслова наняла своих бывших учеников. В результате задержан и отправлен в СИЗО 21-летний Николай Фролов, который нанес Светлане Хананашвили несколько ножевых ранений, а следившая за жертвой 20-летняя Ирина Погарченко отправлена под домашний арест.Светлана чудом выжила и находится в больнице.Ранее сообщалось о странном факте: директор школы и ее бывшие ученики прописаны в одной квартире.Мать Ирины рассказывает, что Маслова дочерью манипулировала и в итоге "втерлась в доверие" к девушке.Нелестно отзывается она и о самой школе. По ее словам, заведение производит впечатление "захолустья", где царит "шарлатанство".Впрочем, это опровергают те, кто раньше работал в "Русском Гарварде". Они говорят, что в школе, напротив, царила домашняя атмосфера, классы были уютными, а образование детям давали хорошее. Более того: их хорошо кормили, водили в театр, музеи и даже возили на море.Михаил Хананашвили в свое время работал в школе простым программистом, а затем стал муниципальным депутатом. Он утверждает, что с Масловой у него были только дружеские отношения, а когда он заметил к себе симпатию как к мужчине, то свел контакты с ней до минимума.Коллеги-депутаты при этом не слишком хорошо отзываются о работе Хананашвили. Так, председатель окружного совета депутатов Маргарита Шефер утверждает, что он — человек, не контролирующий свое поведение и позволяющий себе хамские выпады.За что на его жену ранее уже покушались? Как сейчас чувствует себя Светлана Хананашвили? Откуда приехала в Москву Маслова и какое у нее образование?Почему юноша и девушка пошли на поводу у директора школы и согласились помогать в ее преступном замысле? Как получилось, что Ирина и Николай прописаны в одной квартире с директором школы?Почему не закрывают школу "Русский Гарвард", и правда ли, что у Хананашвили и Масловой был совместный бизнес?Новые подробности этой истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".