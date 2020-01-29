29.01.2020

2020-01-29 14:40:03

Девушка-колясочница из Коврова продолжает биться за свои права

Мы продолжаем следить за историей девушки инвалида-колясочницы Кати Сухининой из Коврова. Напомним. Девушка просила у мэрии Коврова переселить ее с пятого этажа муниципальной квартиры на первый. И даже отстаивала свои права в суде, но проиграла. Но Екатерина не отчаивается и ищет выходы.

После суда Катя не выезжала на улицу почти неделю. По словам её мамы, у дочери не было ни сил, ни настроения. Любимая машина девушки, в ней она чувствует себя свободно, как и до аварии, под снегом.

Инна Сухинина, мама Кати: «Она никуда вообще не выходила после суда. Мы вообще никуда не ходили. Ее сносить некому! Катя очень переживает».

Но вынужденное заточение Катя прерывает. Повод важный. Встреча с мэром Коврова. Опять на руках папы. Ступеньки с 5 на 1 этаж. Для Кати Сухининой - это единственный способ выбраться из дома. Подъезд совершенно не приспособлен для спуска на инвалидной коляске.

Екатерина Сухинина, инвалид-колясочник: «В администрацию Коврова на личный прием к Юрию Морозову. -Что ждешь от этой встречи? -Честно?! Я хочу поговорить как человек с человеком. Не по закону, а просто встретиться, пообщаться».

Через суд Катя требовала у местных властей обменять её квартиру в муниципальном фонде на равноценную по площади, но на первом этаже. Процесс девушка проиграла. Хотя, по словам Кати, она отстаивала права всех инвалидов-колясочников на доступную среду. Выяснилось, что иск был составлен неправильно. В нём были заявлены требования по устранению нарушений федерального законодательства, установке пандусов, лифта, обустройстве спуска, взыскании морального вреда, но ни слова об обмене жилья. Надежда, пусть робкая, в решении Катиного вопроса появилась после встречи с главой Коврова. При том, что попасть в здание администрации 25-летняя девушка смогла только с посторонней помощью. Пандус - только на входе. По "коридорам власти" Екатерину Сухинину несли трое мужчин. С Катей мы встретились сразу после ее визита к Юрию Морозову.

Екатерина Сухинина, инвалид-колясочник: «- Не отказали? - Не отказали! Да, будем искать какие-то выходы. - Надежда не умирает? - Да!»

Не сдаваться никогда. Так сама Катя говорит о своём жизненном девизе. Несмотря на недуг, в её жизни есть место спорту, творчеству, активному отдыху, путешествиям. Сидеть в четырех стенах Екатерина не привыкла. Её мечта - получить высшее образование очно. Катя намерена стать психологом. И уже сейчас помогает советом тем, кто попал в похожую ситуацию и отчаялся.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

