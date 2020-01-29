Диггеры обнаружили на Урале секретный советский бункер. В бомбоубежище они сделали множество фотографий, глядя на которые можно с легкостью погрузиться в атмосферу быта людей бывшего СССР. Где именно расположен объект - загадка, передает ГТРК Южный Урал.

Диггеры обнаружили на Урале секретный советский бункер. В бомбоубежище они сделали множество фотографий, глядя на которые можно с легкостью погрузиться в атмосферу быта людей бывшего СССР. Где именно расположен объект — загадка, передает ГТРК "Южный Урал".Подготовка к ядерной войне в то время велась основательно. Бункер оборудован массивными герметичными дверьми со спецзащитой. Сохранились и стратегические запасы – сапоги, противогазы и радиоприемники. На столах командного пункта все еще стоят телефоны. Только сейчас они покрыты толстым слоем пыли. В одной из комнат на стене висит карта мира, на которой обозначены "Империалистические блоки" – условный враг, союзники и маршруты переброски войск, а рядом — известное высказывание Ленина."Кто забудет о постоянно грозящей нам опасности, которая не прекратится, пока существует мировой империализм, – ...тот забудет о нашей трудовой дисциплине", – гласит цитата.Остался в сохранности и сборный эвакуационный пункт с агитационными плакатами, стеллажами и столами. О былом советском величии в этом месте напоминает немногое — старая деревянная мебель, остатки инвентаря и много пустых ящиков.В последнее время в нашей стране можно наблюдать своего рода моду на безопасность. Бункеры начали строить даже в частных домах. Владельцы хотят, чтобы здания не могли просматриваться со спутников и при этом были способны защитить собственников от различных природных катаклизмов, техногенной и ядерной катастрофы.Распространение частные бомбоубежища получили и за рубежом. К примеру, в США для из строительства продают бункеры, оставшиеся со времен холодной войны, и пусковые шахты.