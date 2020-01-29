Дмитрий Маликов 29 января принимает поздравления от миллионов поклонников. Певцу, который записал сотни песен, многие из которых стали хитами, исполнилось 50 лет. На юбилейном концерте 31 января он исполнит не только свои песни, но и композицию, которую последней напела перед смертью Юлия Началова.

Дмитрий Маликов 29 января принимает поздравления от миллионов поклонников. Певцу, который записал 17 дисков и альбомов с сотнями песен, многие из которых стали хитами, исполнилось 50 лет.В "Инстаграме" его уже трогательно поздравила дочь Стефания, разместив фото с родителями и маленьким братом Марком, а сам музыкант опубликовал черно-белое фото, на котором он нынешний смотрит на себя молодого.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 28 Янв 2020 в 1:01 PSTПрофессиональный путь Дмитрий начал очень рано: уже с 14 лет Маликов гастролировал по стране в качестве клавишника ВИА "Самоцветы", напоминает "РИА Новости".В 1986-м состоялся теледебют певца: в программе "Шире круг" он исполнил песню на стихи Лилии Виноградовой "Я пишу картину", а уже вскоре – в 1989-м и 1990 годах Маликова признали "Певцом года".Дмитрий исполнил множество песен, которые завоевали сердца слушателей, однако многим более всего запомнилась "Сторона родная", прозвучавшая в финале "Песни года-1991".Некоторое время назад Маликов был гостем программы "Судьба человека".Тогда он откровенно рассказал Борису Корчевникову, что в 20 с небольшим, когда в него были влюблены миллионы девушек, от "распутства" его спас роман с солисткой группы "Мираж" Натальей Ветлицкой, а вскоре после расставания с ней Дмитрий встретил главную женщину своей жизни Елену.Многие годы они счастливы вместе. У них подросла красавица – дочь Стефания, а 2 года назад, когда Дмитрию было 48, а Елене 52, у них родился сын Марк.Маликов много занимается благотворительностью, а 31 января – во время своего юбилейного концерта в "Крокусе" – певец собирается представить песню, которую последней перед своей внезапной смертью напела на айфон Юлия Началова.Именно в этот день, 31 января, ей исполнилось бы 39 лет. Как написала в своем "Инстаграме" пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, уже после ухода Юлии из жизни Дмитрий Маликов профессионально доделал в студии свою часть работы, и эта композиция будет представлена на концерте 31 января.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Исаева Анна (@isaeva.anya) 29 Янв 2020 в 3:32 PST