Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился своими переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая. Медик считает, что ..

Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился своими переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая. Медик считает, что ситуация говорит о неготовности мира к борьбе с серьезными эпидемиями, сообщает"Если “ленивый” коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим как случаи расползаются по миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, который способен за месяц поразить миллионы людей?", – сказал Мясников.В связи с этим он предложил радикальный способ борьбы с заболеванием: полную изоляцию или ликвидацию очага заражения.