Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 Дон столкнулись легковой автомобиль Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик Scania и микроавтобус ..

Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 "Дон" столкнулись легковой автомобильRenault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовикScaniaи микроавтобусMercedes, передает .Согласно предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого легковушка врезалась в ПАЗ. Микроавтобус, шедший с Renault, съехал в резерв дороги.Как сообщает , в результате ДТП погибли два человека: водитель ПАЗ иMercedes. Еще семь участников аварии получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства случившегося, передает .