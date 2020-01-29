Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 Дон столкнулись легковой автомобиль
Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик
Scania
и микроавтобус ..
Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 "Дон" столкнулись легковой автомобиль
Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик
Scania
и микроавтобус
Mercedes, передает .
Согласно предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого легковушка врезалась в ПАЗ. Микроавтобус, шедший с Renault, съехал в резерв дороги.
Как сообщает , в результате ДТП погибли два человека: водитель ПАЗ и
Mercedes. Еще семь участников аварии получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства случившегося, передает .