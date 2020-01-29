Новый китайский коронавирус 2019-nCoV может прийти в Россию уже в феврале, считает замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава России Владимир Чуланов.

Новый китайский коронавирус 2019-nCoV может прийти в Россию уже в феврале. Такое мнение высказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава России Владимир Чуланов.По его словам, распространению коронавируса способствует его передача воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболевших, а также случаи заболевания в китайских провинциях, которые граничат с Россией. Также повлияет повышение миграции из-за празднования китайского Нового года. Статья была опубликована в "Фармацевтическом вестнике".Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года, По последним данным, число заразившихся в КНР составило почти 6 тысяч человек, более 130 умерли. Только в столице Китая заболевших уже более ста человек, самому младшему из них — 2 года, передает РИА Новости. Новый вирус был также выявлен в ряде других стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.