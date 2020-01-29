Ювентус и дортмундская Боруссия согласовали переход полузащитника сборной Германии Эмре Джана. В ближайшее время Эмре станет футболистом немецкого клуба.

"Ювентус" и дортмундская "Боруссия" согласовали переход полузащитника сборной Германии Эмре Джана. В ближайшее время Эмре станет футболистом немецкого клуба.Эмре Джан, недовольный своим положением в "Ювентусе", изъявил желание сменить клуб во время зимнего трансферного окна. У полузащитника было несколько вариантов для продолжения карьеры, но Эмре остановился на дортмундской "Боруссии". В ближайшее время переход будет оформлен. Сумма сделки не разглашается.Эмре Джан – воспитанник мюнхенской "Баварии", однако он сыграл за родной коллектив считанное число матчей. В бундеслиге Эмре выступал за "Байер", после чего перешел в "Ливерпуль", где провел три с половиной сезона. С 2018 Эмре Джан выступает за "Ювентус". На счету полузащитника турецкого происхождения 20 матчей в сборной Германии, в которых он забил один мяч. Эмре – победитель Кубка конфедераций и бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года.