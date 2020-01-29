Представитель Минздрава Владимир Чуланов заявил, что россияне не смогут защитить себя от нового вида пневмонии. Эксперт назвал предполагаемую дату появления штамма коронавируса в стране.

Представитель Минздрава Владимир Чуланов заявил, что россияне не смогут защитить себя от нового вида пневмонии. Эксперт назвал предполагаемую дату появления штамма коронавируса в стране.Согласно официальному докладу, риск завоза в Россию китайского заболевания является "высоким". Штамм коронавируса 2019-nCoV может попасть в страну уже в феврале этого года.По словам Владимира Чуланова, появлению заболевания в России способствуют следующие факторы: передача вируса воздушно-капельным путем и возникновение новых случаев заболевания в городах на севере Китая, граничащих с российскими населенными пунктами.Кроме того, повлиять на распространение коронавируса может и празднование 25 января Нового года по китайскому календарю. Как уточняет РБК, в праздничные дни жители Китая часто отправляются в другие страны.Материал дополняется.