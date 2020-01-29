«Мусорный оператор» обещает наладить обстановку к середине февраля

После проведённой мусорной реформы в администрацию города Владимира продолжают ежедневно поступать около 50 жалоб горожан. Об этом на заседании в городской мэрии сообщила глава города Ольга Деева.По словам представителей горадминистрации, региональной оператор зоны №2 по-прежнему не справляется со своей работой. В городе до сих пор не восстановлен раздельный сбор мусора, хотя до 1 января 2020 года практически везде стояли контейнеры.По словам же Янины Афонькиной, гендиректора компании ООО «Биотехнологии», занимающейся вывозом мусора во Владимире, всё идёт по графику. В ближайшее время компания получит ещё 2 мусоровоза, благодаря которым вывоз крупногабаритного мусора будет полностью восстановлен. Ситуация, по словам, Янины, нормализуется к середине февраля. Тогда и управляющие компании получат точные графики вывоза мусора.