На Facebook появилась кнопка, которая дает возможность отвязать от учетной записи данные, которые были собраны на сторонних сайтах и используются для показа персонализированной рекламы

На Facebook появилась кнопка, которая дает возможность отвязать от учетной записи данные, которые были собраны на сторонних сайтах и используются для показа персонализированной рекламы. Первой функция очистки истории заработала в Ирландии и Южной Корее в прошлом августе, а с этой недели стала доступна всем пользователям соцсети, сообщил в блоге глава компании Марк Цукерберг.Благодаря опции Off-Facebook Activity ("Активность вне Facebook") можно управлять своими данными, используемыми за пределами Facebook (например, стриминговыми сервисами, в которые вход выполняется через аккаунт соцсети). В новом меню показывается список всех сайтов и приложений, имеющих доступ к профилю.Их можно отключить поштучно либо все сразу, нажав на кнопку Clear History ("Очистить историю"). С более подробной инструкцией можно ознакомиться по этой ссылке.Что важно, решение перекрыть доступ к сбору данных никак не повлияет на объем показываемой рекламы. Количество объявлений не уменьшится, но они станут менее персонализированными. Кроме того, отмечает Mashable, уже собранная информация просто отключается от аккаунта, а не полностью удаляется с серверов Facebook.