Во Франции произошли массовые столкновения между полицией и пожарными. Сотрудники пожарных служб накануне присоединились к протестам против социальных реформ. Они потребовали улучшения условий работы и увеличения надбавки к зарплате за опасные условия труда.

Во Франции произошли массовые столкновения между полицией и пожарными. Сотрудники пожарных служб накануне присоединились к протестам против социальных реформ. Они потребовали улучшения условий работы и увеличения надбавки к зарплате за опасные условия труда.Для разгона митингующих правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и дубинки, отмечает телеканал "Россия 24". О количестве пострадавших с обеих сторон — не сообщается.