Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет заинтересованность в полузащитнике бельгийского Андерлехта Алексисе Салемакерсе. Армейцы планируют приобрести игрока средней линии поля уже в нынешнее трансферное окно.

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет заинтересованность в полузащитнике бельгийского "Андерлехта" Алексисе Салемакерсе. "Армейцы" планируют приобрести игрока средней линии поля уже в нынешнее трансферное окно.При этом в ЦСКА готовы сразу купить бельгийца – речи об аренде не идет. Как сообщает Спортс.Ru, представители "Андерлехта" готовы выручить за своего молодого футболиста не менее семи миллионов евро. Сам же Салемакерс не желает менять клуб.В текущем сезоне футболист сыграл за "Андерлехт" 16 встреч в национальном первенстве, в которых он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.