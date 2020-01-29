Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник. По его словам, он лег прокапаться на пару дней.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник. По его словам, он лег "прокапаться на пару дней".Хорохордин рассказал РБК, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, который вызван стрессом и нарушением режима питания.Данную информацию подтвердили в пресс-службе губернатора. Олег Хорохордин находился в Москве в командировке, потому его и госпитализировали в одну из столичных клиник из-за проблем с желудком.Чиновник рассказал ТАСС, что его госпитализация не повлияет на рабочие процессы и управление регионом. По его словам, он сам решил обратиться к врачам, поскольку почувствовал недомогание.