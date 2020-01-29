В Историческом музее есть уникальная возможность увидеть глобусы Блау, созданные еще в XVII веке. Две картографические жемчужины находятся на длительной реставрации. Оказалось, современные спутниковые снимки земной поверхности не способны заменить фантазию средневековых картографов. Как отреставрировать глобус эпохи географических открытий?

В Историческом музее есть уникальная возможность увидеть глобусы Блау, созданные еще в XVII веке. Две картографические жемчужины находятся на длительной реставрации. Оказалось, современные спутниковые снимки земной поверхности не способны заменить фантазию средневековых картографов. Как отреставрировать глобус эпохи географических открытий?Вот он — путеводитель географических открытий. Здесь еще нет Камчатки и Сахалина, Корея и Калифорния изображены как острова, и даже континентов меньше. На шаре не хватает Антарктиды — в то время ее еще не открыли.- Если бы мы посмотрели подробнее, мы бы увидели, что там живут какие-то фантастические племена, которые упоминаются в основном античными авторами.Глобус Блау можно рассматривать бесконечно: просторы морей бороздят корабли, а среди лесистых гор, озер и пустынь открывается животный мир."В XVII веке не любили, чтобы были какие-то белые пятна. Они считали, что вещь должна быть очень красивая, она должна быть заполнена, и все лакуны они заполняли какими-то миниатюрами очень тонкой хорошей гравировки, какими-то текстами", — рассказывает старший научный сотрудник отдела письменных источников Государственного исторического музея Владимир Булатов.А вот при реставрации белые пятна на сфере решили оставить — это утраченные фрагменты, восстановить их в точности уже не удастся. Такие произведения искусства создавала известная в Амстердаме семья картографов Блау в 40-х годах XVII века. В пару к земному глобусу смастерили и небесный. Сейчас на нем трудно что-то рассмотреть."Вмятины, утраты, сколы, сама пленка, которой он покрыт — изображение уже не такое читаемое. Наша цель — устранить все физические повреждения, удалить загрязнения", — рассказывает художник-реставратор Научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря Евгения Мымрина.До 1987 года этот дуэт был частью экспозиции Исторического музея. Когда закончится реставрация небесного глобуса, уникальные экспонаты вновь вернутся на свои места."Мы будем думать с точки зрения проведения экспозиции, потому что это сложный научный процесс, чтобы найти им достойное место на экспозиции", — говорит директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.У посетителей музея будет еще неделя, чтобы увидеть земной глобус Блау. Позже его отвезут в хранилище, где он и будет дожидаться окончания реставрации небесной сферы, а это — не раньше 2021 года.