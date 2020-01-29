Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем Баффало Сэйбрз – Оттава Сенаторз встреча завершилась победой сенаторов с результатом 5:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем "Баффало Сэйбрз" – "Оттава Сенаторз" встреча завершилась победой "сенаторов" с результатом 5:2.Встреча прошла в упорной борьбе. "Клинки" дважды отыгрывались по ходу встречи. Но столичный клуб сильнее провел концовку, забросив три шайбы. Последний, пятый гол на счету российского защитника "Сенаторз" Никиты Зайцева.Зайцев отправил шайбу в пустые ворота за 6 секунд до завершения третьего периода. Это первый гол Никиты в нынешнем чемпионате. Также на его счету 8 голевых передач.