Компания Google взялась за разработку очередного коммуникационного сервиса. На этот раз поисковик задумал объединить принадлежащие ему бизнес-инструменты и мессенджеры — включая почту Gmail, хранилище Диск и видеочат Hangouts — в единый продукт

Компания Google взялась за разработку очередного коммуникационного сервиса. На этот раз поисковик задумал объединить принадлежащие ему бизнес-инструменты и мессенджеры — включая почту Gmail, хранилище "Диск" и видеочат Hangouts — в единый продукт.Об этом сообщает The Information со ссылкой на осведомленные источники. Результатом должен стать универсальный коммуникационный сервис наподобие Slack и Microsoft Teams. Как ожидается, с его помощью подписчики бизнес-пакета Google смогут обмениваться сообщениями, электронными письмами и файлами, а также устраивать групповые видеоконференции.За последние годы компания насоздавала очень много различного рода мессенджеров, причем ни один из них сперва не был рассчитан на корпортивных пользователей. Например, Google поддерживает сразу три версии Hangouts (потребительскую и две для бизнеса: Hangouts Meet для видео и Hangouts Chat для сообщений), СМС-приложение Android Messages, коммуникационную службу Chat на базе RCS, видеочат Duo и Google Voice для голосовых звонков.Кроме того, ранее поисковик развивал экспериментальный почтовый клиент Inbox и "умный" мессенджер Allo, но впоследствии отказался от этих проектов. Устаревший Gchat, который был встроен в Gmail, заменили на Hangouts несколько лет назад.