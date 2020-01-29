В среду в суде Новокузнецка подсудимый, приговоренный к 15 годам лишения свободы за грабеж, ударил конвоира по лицу и скрылся.

В среду в суде Новокузнецка подсудимый, приговоренный к 15 годам лишения свободы за грабеж, ударил конвоира по лицу и скрылся, передает "Интерфакс".По предварительным данным, ЧП произошло, когда конвойный вывел 33-летнего подсудимого в туалет. Тот несколько раз ударил его по лицу, после чего сбежал в неизвестном направлении. Преступник объявлен в розыск, назначена служебная проверка.Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья" УК РФ.Пострадавший — 34-летний начальник конвоя госпитализирован в городскую больницу с переломом челюсти.