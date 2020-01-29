Иностранных гостей России будут проверять на наличие коронавируса, который угрожает перебраться в страну из Китая. Для этого у них будут требовать предоставить медицинские справки, ..

Иностранных гостей России будут проверять на наличие коронавируса, который угрожает перебраться в страну из Китая. Для этого у них будут требовать предоставить медицинские справки, сообщает телеканалС соответствующим заявлением выступила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова. Она отметила, что помимо проверок туристам из зарубежных стран придется пройти медицинскую комиссию на территории России."Мы в настоящее время готовим изменения в законодательстве этом направлении, где все указанные моменты будут отражены", – сказала Кузнецова в интервью