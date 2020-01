Частная компания Axiom Space присоединит свой первый модуль к МКС уже в 2024 году. После схода МКС с орбиты модули Axiom Space должны стать основой новой космической станции.

Частная компания Axiom Space присоединит свой модуль к МКС уже в 2024 году. Об этом объявило агентство NASA.Некоторое время назад НАСА выступило с инициативой Commercial Destination Development in Low Earth Orbit using the International Space Station, что можно перевести как "Развитие коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите с использованием Международной космической станции". Различным частным компаниям предлагалось презентовать свои проекты по присоединению к МКС коммерческих модулей.Специалисты агентства признали предложение Axiom Space самым подходящим. С этой фирмой НАСА и заключит контракт, детали которого ещё обсуждаются.Так должна выглядеть МКС с новым пристыкованным сегментом.Иллюстрация Axiom Space.Как сообщает издание New Atlas, речь может идти о целом коммерческом сегменте МКС. В него предположительно войдут научный, производственный, обитаемый и узловой модули (последний послужит основой для пристыковки остальных модулей). Также планируется запуск модуля с огромными иллюминаторами для наблюдения Земли.Первый элемент этой серии будет пристыкован к американскому модулю "Гармония", также известному как Node-2 ("Узловой-2").Планируется, что контракт будет заключён на пять лет. Для обслуживания сегмента Axiom Space ежегодно будет совершаться два-три пилотируемых полёта.Планируемый интерьер одного из новых модулей.Иллюстрация Axiom Space.Около 2030 года МКС будет сведена с орбиты. Компания планирует перед этим отстыковать свои модули и собрать на их основе первую в истории коммерческую орбитальную станцию.После схода МКС с орбиты коммерческие модули должны стать основой новой станции.Иллюстрация Axiom Space.К слову, ранее сообщалось о планах "Роскосмоса" запустить к МКС три новых модуля.