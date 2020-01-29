В данный момент, география распространения вируса такова: за пределами Китая самое большое количество заразившихся в Таиланде, там 8 заболевших. По пять случаев в Австралии, США и Сингапуре. О появлении инфекции сообщают также в Канаде, Японии, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Южной Корее, Непале и Шри-Ланке.

В данный момент, география распространения вируса такова: за пределами Китая самое большое количество заразившихся в Таиланде, там 8 заболевших. По пять случаев в Австралии, США и Сингапуре. О появлении инфекции сообщают также в Канаде, Японии, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Южной Корее, Непале и Шри-Ланке. В Европе вирус зафиксирован во Франции и теперь и в Германии. Дошел он и до Африки. Стало известно об одном заболевшем в Кот-д'Ивуаре. В российских регионах, граничащих с Китаем, усиливают санитарный контроль и готовят дополнительные меры профилактики.Поручень и так уже сияет от чистоты. Но дезинфектор не останавливается. Перила, кафель и даже решетки пропускного пункта обрабатывается снова и снова. Каждый раз — новая марля.- Это повышенные меры безопасности такие?- Да, за поручни пассажиры хватаются.Аэропорт — последний заслон на его пути. Коронавирус готовы вытравить химией, а его потенциальных носителей выслеживают по термокамерам.— Все, кто высветился, появляются на планшете. Мы выходим и можем найти человека по фотографии уже в зале, — поясняют принцип работы тепловизора охотники за инфекцией.С момента вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае в Приморье уже 11 подозрений на опасное заболевание. И ни одного подтвердившегося. Но медики наготове.Даже для такой ситуации есть решение. В карете скорой предусмотрены костюмы так называемого первого типа: многослойная спецодежда, способная защитить даже от чумы. Если пациент с подозрением на тяжелую инфекцию, госпитализируют его именно так — при повышенных мерах предосторожности.Сразу несколько таких пациентов сегодня обследовали в разных регионах. В Бурятии слег путешественник из Азии. В Башкортостане — два гражданина Китая. Но лабораторный тест на коронавирус ничего не выявил, как и системы мониторинга в аэропорту."Двое больных, которые были сегодня госпитализированы, обследованы полностью на весь спектр воздушно-капельных инфекций. И, естественно, на коронавирус. Результаты оказались отрицательными", — рассказал начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.Специально для застрявших в провинции Хэйлунцзян россиян сегодня открыли экстренный коридор. Их почти 300 человек. В провинции — чрезвычайное положение, но для россиян сделали исключение."Благодаря нашим чиновникам, всех вывезли оттуда", — говорит один из вернувшихся с китайской территории.Обратно теперь не скоро. Вместе с пунктом пропуска Покровка закрываются еще четыре маршрута в Приморье — это популярные автомобильные переправы. В Приамурье пеший погранпереход Благовещенск — Хэйхэ заморожен до 1 февраля. Те, что функционируют, усиливают и без того беспрецедентные меры контроля."Все взъезжающие заполняют анкеты. В случае, если симптомы проявятся после въезда в Российскую Федерацию, то нам будет легко найти тех, кто ехал вместе с этим человеком", — рассказывает заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области Александр Солохин.Национальный китайский праздник нового года скоро закончится. Из Поднебесной начнут возвращаться китайские студенты. На Сахалине их уже готовятся встречать."Есть возможность поселить их в отдельные номера, но это уже руководство будет решать", — добавляет начальник управления по международным связям СахГУ Виктор Корсунов.Российские туроператоры приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая."Большинство китайских туристов планово покинули территорию России и вернулись на родину, — рассказывает глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. – А те граждане Китая, которые остаются на территории России, планово завершают свои отпуска и возвращаются на родину".Меры предосторожности не бывают лишними. Но специалисты напоминают, что ситуацию тоже не стоит драматизировать."Если мы говорим о распространении коронавируса, то он распространяется, но у него не такая скорость распространения, как у других вирусов, — отмечает завотделом вирусологии имени А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко. – Если вы встретите китайца на улице, то это не значит, что вы заболеете коронавирусом, даже если у него есть эта инфекция".В разноцветные колбах — новейшие экспресс-тесты. В лабораториях по всей стране можно диагностировать малейшую опасность для человека."Даже единичные копии вирусов за короткий срок получения результата — до четырех часов от момента начала исследования", — подчеркивают владивостокские медики.Но лучше перестраховаться и отложить поездки в Китай. Тем более, туроператоры идут на встречу. Уже купленные путевки в Китай предлагают заменить на отдых в других странах.